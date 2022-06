Elizabeth Hurley en bikini devient ludique – Inquisitr

L'actrice, mannequin et femme d'affaires britannique Elizabeth Hurley a apporté un peu de blighty dans les Caraïbes en se joignant à la célébration du jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth. Bien que l'actrice de 56 ans se soit trouvée dans les Caraïbes, elle a rejoint la Grande-Bretagne pour célébrer le 70e anniversaire de la reine sur le trône tout en portant un bikini deux pièces blanc.

L'éblouiLa star a partagé des photos sur son compte Instagram pour commémorer la célébration du jubilé de platine le week-end dernier. Hurley s'est beaucoup amusée sur la plage en jouant avec un gonflable Union Jack tout en portant un bikini blanc. Le haut de bikini avait un décolleté en V qui plongeait pour laisser entrevoir son décolleté, et le bas de bikini d'un design décolleté qui affichait son ventre tonique.

Sa silhouette souple était en plein écran. Elle a associé l'ensemble blanc à une paire de lunettes de soleil foncées alors que ses tresses brunes tombaient doucement autour de ses épaules.

"Apporter un peu de fougue aux Caraïbes à l'occasion du jubilé de platine. All Hail HM Queen Elizabeth &# x1F483 ;&# x1F483 ;” elle a écrit.

Hurley a réussi à paraître 35 ans à 56 ans. Elle fait partie de ces femmes qui ont réussi à garder une bonne mine au fil des années. 'La famille royale' ; La star a d'abord gagné en notoriété publique à l'époque où elle a joué aux côtés de Hugh Grant et est depuis devenue un nom connu, faisant des vagues en tant que mannequin et actrice.

Ses habitudes alimentaires et son approche de l'exercice sont probablement la raison de son éclat sain. Hurley commence sa journée avec deux tasses d'eau chaude pour son système digestif. Elle préfère manger de son propre jardin chaque fois qu'elle le peut et croit au soutien des agriculteurs locaux. Une fois, elle a essayé le “régime sanguin”,' et bien qu'elle soit moins rigide avec ce qu'elle mange, elle essaie d'être consciente et de s'en tenir à des aliments entiers.

Hurley et les Caraïbes sont les combinaisons parfaites. Le modèle et l'actrice qui tourne actuellement son nouveau film intitulé &# x27;Noël dans les Caraïbes&# x27 ; a savouré le temps dans l'eau alors qu'elle partageait une photo d'eau sur son compte Instagram en 2021. Elle a secoué un bikini à rayures blanches et noires en levant la tête vers la caméra.

Son décolleté était pleinement visible alors qu'elle se levait avec ses lèvres légèrement entrouvertes. Ses cheveux étaient tirés en chignon et elle était très peu maquillée. Elle a terminé le look avec une paire de lunettes de soleil foncées. Sa peau ivoire bronzée brillait au soleil.

La star de la franchise Austin Power se décrit comme "indépendante" ce qui signifie que sa routine quotidienne varie, et bien qu'elle ne fasse aucun « exercice réglementé », ; elle est “très active”. Sa formation de danseuse quand elle était jeune a aidé l'actrice car elle a surtout recours à l'auto-exercice à la maison. Elle fait également de longs trous avec ses chiens le week-end et participe occasionnellement à des cours de yoga ou de Pilates.