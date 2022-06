January Jones étourdit dans une robe moulante – Inquisitr

January Jones a servi un superbe été chic dans une robe à pois sur Instagram et les fans ne pouvaient s'empêcher de jaillir de son sens de la mode. Les Mad Men de 44 ansalun, qui n'utilise pas de styliste, dégageait un glamour rétro dans un numéro rose serré et était

dit par un adepte qu'elle "ressemble à Marilyn Monroe !"

Regardez son look époustouflant ci-dessous !

Posant dans le couloir de sa maison de Los Angeles, Jones a coupé une silhouette élégante dans une robe froncée avec des manches bouffantes chics. Il comportait un décolleté généreux orné d'un nœud élégant, laissant une quantité de bon goût de collage sur le spectacle. L'actrice l'a associé à un bob long poufy et a complété son look avec un rouge à lèvres rose rubis.

Affichant un sourire radieux à la caméra, les X-Men : La star de First Class a reçu des compliments de la part de ses fans. "Tais-toi! Trop mignon!!! J'adore ton goût vestimentaire !!,"

a écrit une personne, tandis qu'une autre

s'est exclamé : “Le rétro glamour te va à merveille !”

Cela vient après que la beauté blonde a montré certaines de ses tenues de créateurs avec une petite séance photo dans le jardin. Vêtue de dentelle noire de la tête aux pieds, elle a séduit dans une Dolce & Ensemble Gabbana comprenant une jupe midi transparente et des bas assortis. Basculant un slip taille haute en dessous, elle a drapé un collier lariat sur sa bralette et mis des gants de soirée pour plus de piquant. Un sac à main rouge avec des détails métalliques dorés a ajouté une touche de couleur.

Tout comme Diane Kruger et Kate Moss, Jones est connu pour ne pas travailler avec un styliste. Et l'actrice prouve qu'elle n'a pas besoin d'aide pour sa garde-robe chaque fois qu'elle sort sur le tapis rouge.

La mère d'un enfant a expliqué pourquoi elle choisit son instinct pur tenues dans une interview de 2009 pour Elle : “Je n'aime pas l'idée de payer des gens pour me dire que quelque chose me va bien”. Si je ne le sens pas moi-même, pourquoi devrais-je le porter ?

Pour vous donner un peu de contexte, dans l'interview conjointe avec Donatella Versace, le < La star de Love Actually a été félicitée par la créatrice pour la robe bleue Versace qu'elle portait cette année-là aux Golden Globes Awards (photo ci-dessus). Clairement, la dame a un jeu de mode fort et les créateurs s'en aperçoivent !

En parlant des Golden Globes, Jones a récemment a ravi ses 1,1 million d'abonnés Instagram avec un Then & Postez maintenant. Cherchant à prouver qu'elle peut encore s'enfiler dans la robe rouge plongeante Versace qu'elle portait aux Golden Globes 2010, elle a récemment partagé un clin d'œil dans la robe aux côtés d'un retour sur le tapis rouge. "10 ans plus tard et ça va encore, (en quelque sorte)," elle a écrit dans la légende.