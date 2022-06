Sydney Sweeney en Bikini Snacks On Raisins – Inquisitr

La saison des pique-niques est là et Sydney Sweeney est devant de nous tous. Sur une photo partagée avec ses abonnés Instagram il y a quelque temps, l'EuphoriaLa star profitait d'une journée amusante sur l'herbe tout en grignotant des raisins dans un bikini string. Offrant un regard sensuel et une pose tentante sur le ventre, elle a gagné plus de 1,2 million de likes pour la mise à jour torride, une série en deux parties capturant un aperçu détaillé de son maillot de bain.

Voir les photos ci-dessous et don' n'oubliez pas de consulter les 30 meilleurs moments de maillot de bain de célébrités pour être également prêt pour l'été !

Affichant son postérieur pêche et son profil maigre dès le premier cliché, la jeune femme de 24 ans s'est retournée sur le dos pour montrer une vue de face de son bikini bleu poudré. Le deux pièces comportait un petit haut de balcon avec des garnitures à volants, un qui laissait beaucoup de décolleté et de sideboob à l'honneur. Il était associé à des bas très échancrés, parfaits pour exposer ses hanches et son ventre plat.

En parlant de montrer son ventre plat, Sweeney a fait sensation au MTV Movie & TV Awards plus tôt cette semaine. La star du Lotus Blanc portait un ensemble Miu Miu à couper le souffle pour l'événement, et les gens ne peuvent pas arrêter de parler de sa tenue.

En publiant le look sur Instagram, la beauté blonde, qui est le visage de la nouvelle campagne Miu Wander, a reçu les éloges de la nouvelle belle-fille de Vanessa Hudgens et Victoria Beckham, Nicola Peltz. "Je veux dire,"

a écrit la star de High School Musical, tandis que l'alun de Bates Motel

a commenté une série d'emojis de feu.< /p>

Découvrez le look sur le rouge tapis ci-dessous !

Cependant, tout le monde n'était pas d'accord avec l'ensemble rose poudré, qui se composait d'une mini-jupe ultra taille basse et d'un minuscule haut court inspiré de l'an 2000. Le look a été publié sur la page Instagram WhoWhatWear, où beaucoup ont critiqué l'ensemble.

"Pas d'ombre à la belle Sydney… mais je suis triste que nous voyions plus de cette taille ULTRA basse et de ce ventre plat ULTRA à nouveau," une personne a commenté une vidéo tapis rouge de Sweeney, via Yahoo ! La vie. “Tellement convoité mais irréalisable pour tant d'entre nous avec des versions différentes.”

“Regardez la positivité corporelle s'effondrer une fois que la mode taille basse reprend le dessus,” lu un autre commentaire, tandis qu'un troisième utilisateur écrivait : "Faible hauteur JAMAIS AGAIIIN ! Jeunes générations : apprenez du passé !! Ne ruinez pas votre corps !!!"

Selon le point de vente, certains ont interprété la micro mini tenue comme une menace pour la positivité corporelle. "Cet ensemble a été créé en pensant à ce corps très mince. Il n'est pas créé pour plus et c'est donc frustrant en soi, ” Gianluca Russo, co-fondateur de Power of Plus, a déclaré à Yahoo ! La vie il y a quelque temps après que Miu Miu ait ressuscité la tendance non inclusive pour son défilé de la Fashion Week de Paris en octobre.

"Le type de corps rappelle beaucoup le début des années 2000, quand nous avions toutes ces grandes conversations autour de l'anorexie, de la mode et de la boulimie et comment ces modèles étaient traités à l'époque , ce qui n'est pas génial, ” continua Russo. “Et pour beaucoup de gens, c'est une sorte de déclenchement.”